Ministro do Ensino Superior. “Precisamos de uma universidade sem muros”

Em tempo de pandemia, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior desafia as instituições de Ensino Superior a adotar “um novo posicionamento”, conjugando conhecimento com empreendedorismo.

Manuel Heitor falava em Évora, no auditório do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), numa sessão que serviu, entre outras matérias, para lançar o Portal do Emprego da Universidade de Évora (UÉ).

“Se a pandemia nos obrigou a exigir uma nova articulação entre a ciência fundamental e as empresas, exige-nos, cada vez mais, um novo posicionamento para formar mais e melhor e reduzir as taxas de abandono escolar, o que só se faz em estreita articulação com os empregadores”, referiu.

O ministro do Ensino Superior, que encerrou um debate em torno de parcerias e atividades com "spin-offs" e empresas da região, defendeu a necessidade de “uma universidade sem muros” aliada a “uma colaboração institucional”, como contributo para “um mundo melhor, com mais e melhor emprego, mais e melhor riqueza, articulando com metas e objetivos claros.”

Refletindo sobre a situação atual, Manuel Heitor considerou importante “tirar ilações” da pandemia, sobretudo do ultimo ano. Apontou o conhecimento como “desígnio” para enfrentar “a crise social e económica “, assim como a missão de trazer mais jovens para o Ensino Superior.

“Temos em curso um ano letivo sem precedentes no contexto português, onde houve a maior adesão de sempre da população portuguesa ao Ensino Superior”, adiantou.