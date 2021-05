Mais quatro mortos e 485 infetados com Covid-19 em dia de subida do R

Veja também:

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira indica que, nas últimas 24 horas, há registo de mais quatro mortos e 485 infetados com Covid-19.

De acordo com o documento, o valor do R subiu ligeiramente. É agora de 0,93 a nível nacional e 0,92 no continente, mantendo-se, apesar da subida, na zona verde do "semáforo da pandemia".

A incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para de 53,38 para 51,0 casos por 100.000 habitantes, a nível nacional. No continente, a incidência desceu de 51,4 para 48,7 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

As quatro vítimas mortais registaram-se duas no Algarve, uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra no Norte. Por faixas etárias, duas tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 anos e outra entre os 60 e os 69 anos.

Quanto aos novos casos, o Norte tem 169 novos casos (35%), Lisboa e Vale do Tejo 167 (34%) e o Algarve, com 46 (9%), ultrapassa a região Centro, que tem 41 novos casos (8%). O Alentejo soma mais 24 casos (5%). Nas regiões autónomas, há registo de 19 novos casos, quer nos Açores, quer na Madeira.

O número de internados mantém tendência de descida, com 248 pessoas com Covid-19 nos hospitais, menos nove do que ontem, das quais 71 em cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 840.493 casos da doença, dos quais 16.998 morreram e 801.621 conseguiram recuperar.

No que respeita à vacinação em Portugal continental, há nesta altura mais de um milhão de pessoas com duas doses da vacina tomadas (1.105.021) e quase três milhões com uma dose (2.926.888). No total, já foram administradas 4.031.909 vacinas. Só nas últimas 24 horas, foram administradas 69.371 vacinas, das quais 16.067 segundas doses.