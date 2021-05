Foi à festa do Sporting? Evite contactos esta semana, pede especialista

“Há um período de incubação do vírus que ronda os três a cinco dias, por vezes um pouco mais e, portanto, se as pessoas que participaram nos festejos evitarem contactos com outros e cumprirem com todas as normas da Direção-Geral da Saúde poderemos evitar” consequências maiores, defende o médico Ricardo Baptista Leite.

Na opinião deste especialista, deveria ser “obrigatório que todas as câmaras municipais onde isto pudesse ter uma dimensão considerável se tivessem preparado em conjunto com as autoridades de saúde, com a PSP, com o próprio clube no caso de Lisboa, de maneira a terem barreiras, vigilância policial, circuitos; terem forma de festejarmos mas com segurança e com preparação. E, de facto, isso não houve”.

Gustavo Tato Borges considera que permitir a entrada de adeptos no Estádio de Alvalade teria sido preferível – opinião que vai ao encontro da do antigo ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes, também à Renascença.

Nos festejos da última noite, a polícia chegou a disparar balas de borracha para conter os milhares de adeptos. Vários objetos foram arremessados aos agentes, como pedras e garrafas. O balanço final fica para mais tarde, mas confirma-se vários feridos e detenções.

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou, entretanto, que a receção aos novos campeões nacionais será no dia 20, quinta-feira da próxima semana, ainda sem hora marcada.