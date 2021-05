Festa dos sportinguistas. “Talvez seja altura de as várias autoridades se sentarem à mesa”

Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde, defende que é altura de as várias autoridades se sentarem à mesma mesa para analisar eventos que envolvam muitas emoções, como o que aconteceu na terça-feira, em que o Sporting foi campeão.

“Nestes grandes eventos e nestas situações que mobilizam paixões e grande entusiamo das pessoas é sempre perigoso ficar a meio da ponte e ontem creio que ficámos a meio da ponte”, começa por dizer à Renascença.

“As regras não eram antecipadamente muito claras, as próprias autoridades policiais devem ter tido alguma dificuldade em saber o que fazer no controlo das massas e das pessoas. Talvez fosse altura de se sentarem à volta da mesa as autoridades policiais, de saúde, desportivas e considerar a possibilidade de talvez a multidão concentrada num ambiente controlado seja mais seguro do que ter o estádio fechado e depois acabar com as consequências no exterior serem mais negativas”, defende.

O antigo ministro apela, assim, a que as autoridades equacionem os moldes em que vão decorrer ocasiões futuras, como seja a final da Taça de Portugal, que se realiza daqui a menos de duas semanas.

“O nosso espírito latino está no seu pior”

Em declarações à Renascença, o virologista Paulo Paixão admite que não era fácil evitar o extravasar da alegria sportinguista, mas este foi um evento que nunca devia ter acontecido e que dá uma mensagem contraditória ao resto do país.

“Imagino que neste momento milhares ou milhões de portugueses estão a olhar e a dizer que umas vezes se cumprem regras, outras vezes, seja por causa do futebol ou por outro motivo qualquer, pode-se infringir tudo e correr elevados riscos”, critica.

“Realmente, não poderia e não deveria ser assim”, defende, sem avançar soluções. “Como é que se poderia conter isso quando são situações que envolvem milhares de pessoas sem arranjar grandes desacatos e grandes confusões é algo que a mim me ultrapassa”, admite.