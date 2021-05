Covid-19: DGS faz recomendações aos adeptos que estiveram nos festejos do Sporting

A Direção-Geral da Saúde (DGS) deixa um conjunto de recomendações, por causa da Covid-19, para os adeptos que estiveram em ajuntamentos nos festejos do título do Sporting.

Em declarações à Renascença, o médico Ricardo Baptista Leite já tinha apelado a quem esteve nos festejos de terça-feira, que juntaram muita gente na rua sem a devida distância e sem o cumprimento de outras normas de segurança em tempo de pandemia, deve usar máscara e a evitar contactos com outras pessoas nos próximos dias.

“Há um período de incubação do vírus que ronda os três a cinco dias, por vezes um pouco mais e, portanto, se as pessoas que participaram nos festejos evitarem contactos com outros e cumprirem com todas as normas da Direção-Geral da Saúde poderemos evitar” consequências maiores, defende o especialista.

O também deputado deseja que aquilo que foi “a imprudência de alguns não tenha de ser pago por todos, sobretudo depois de um ano tão difícil, em que se pediram tantos sacrifícios às pessoas, às empresas, à economia, com consequências devastadoras para a saúde de cada um de nós. Não devemos agora deitar tudo a perder”, considera, em declarações à Renascença.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não gostou dos ajuntamentos nas celebrações do título de campeão nacional do Sporting na cidade de Lisboa e diz que o momento foi um mau exemplo para o resto do país.

Em declarações na manhã seguinte à festa leonina, que reuniu milhares de pessoas na cidade de Lisboa, sem a devida distância e sem o cumprimento de outras normas de segurança em tempo de pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa espera que os números de infeções não aumentem por causa dos ajuntamentos.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira a abertura de inquérito à atuação da PSP na festa do Sporting, que ficou manchada por grandes ajuntamentos e confrontos entre polícia e adeptos, com vários feridos.