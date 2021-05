Violência em Jerusalém. Conselho de Segurança volta a reunir-se de emergência

O Conselho de Segurança das Nações Unidas volta a reunir-se de emergência nesta quarta-feira, devido aumento da tensão entre israelitas e palestinianos. É a segunda reunião em três dias para analisar a situação no Médio Oriente.

Tunísia, Noruega e China pediram a reunião desta quarta-feira, que vai decorrer à porta fechada. A primeira decorreu na segunda-feira e terminou sem uma declaração conjunta, com os Estados Unidos a expressar relutância em adotar o projeto de declaração proposto pela Noruega.

“Queremos fazer com que as medidas, sejam emanadas do governo israelita, da Autoridade Palestina ou do Conselho de Segurança da ONU, sirvam, não para aumentar ou provocar, mas para diminuir" a tensão, justificou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, na terça-feira.

Segundo a Agência France Press (AFP), o texto que não deixou Washington confortável apela a Israel que “cesse as atividades de assentamento, demolições e despejos”, inclusive em Jerusalém Oriental.

Há vários dias que os palestinianos protestam contra a possibilidade de várias famílias virem a ser despejadas das suas casas em Jerusalém Oriental em favor de colonos israelitas. Esta é uma área ocupada e anexada por Israel.