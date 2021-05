Hospitais à beira do colapso na Ásia devido à explosão de casos de Covid-19

A Federação Internacional da Cruz Vermelha alerta, esta quarta-feira, para um aumento exponencial de casos de Covid-19 na Ásia, com mais de 5,9 milhões de novas infeções detetadas nas últimas duas semanas.

De acordo com Alexander Matheou, diretor para a Ásia-Pacífico da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, “os dados mostram que foram diagnosticadas com a doença provocada pela infeção pelo SARS-CoV-2 mais pessoas na Ásia nas últimas duas semanas do que no continente americano”.