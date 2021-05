Hamas anuncia novos ataques a Israel em resposta a destruição de edifício

O Hamas lançou uma primeira salva de "rockets" em direção a Israel em sinal de "solidariedade" para com os mais de 900 palestinianos feridos em confrontos com a polícia israelita em Jerusalém Leste, anexado e ocupado por Israel.

As Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, o braço armado do Hamas, disparou mísseis em direção a três cidades de Israel (Ashkelon, Netivot, Sderot), "em resposta ao raide sobre a torre Al-Shorouk e à morte de num grupo de dirigentes", indicou a organização em comunicado.

O movimento islamita Hamas, no poder em Gaza, anunciou, esta quarta-feira, ter disparado 130 "rockets" em direção a território israelita, em resposta aos ataques aéreos do Estado judaico que mataram um dos comandantes do grupo armado e destruíram outro edifício.

O exército israelita confirmou ter atingido edifícios no centro de Gaza, indicando que eram utilizados pelo Hamas para as suas ações.

Na terça-feira, o Hamas disparou a primeira barragem de "rockets" em direção a Telavive, após a completa destruição de um edifício de 12 andares no centro da cidade de Gaza, e onde se encontravam os escritórios de diversos dirigentes do movimento.

Ameaça de expulsão de civis palestinianos

A violência surgiu, em parte, devido à ameaça de expulsões de civis palestinianos de Jerusalém Oriental em benefício dos colonos israelitas. Para além de uma violenta repressão das forças de segurança do Estado judaico no perímetro e no interior da Esplanada das Mesquitas em Jerusalém onde se situa a mesquita de Al-Aqsa, considerado o terceiro local mais sagrado do islão.

Aos confrontos iniciais entre manifestantes palestinianos e polícia israelita, particularmente em redor da mesquita de Al-Aqsa, seguiram-se os ataques com "rockets" do Hamas contra Israel e a resposta das forças de defesa israelitas contra a Faixa de Gaza.

Em finais de abril, a organização Human Rights Watch (HRW), sediada em Nova Iorque, acusou as autoridades israelitas de cometerem "os crimes contra a humanidade de apartheid e de perseguição", num relatório em que analisa o modo como Israel trata os palestinianos.

Num relatório, a HRW justifica a acusação, considerando que existe uma "política abrangente do Governo israelita para manter o domínio dos judeus israelitas sobre os palestinianos e graves abusos cometidos contra os palestinianos que vivem em território ocupado, incluindo Jerusalém Oriental".