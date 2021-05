Cabo Delgado. Igreja Católica acusa Governo de estar mais preocupado em proteger o gás

"Sem vida numa região e sem recursos humanos locais é impossível e absurdo catapultar o desenvolvimento", lê-se no texto, numa referência à necessidade de proteção das comunidades da província de Cabo Delgado, no norte do país.

"A maior concentração na defesa do negócio de gás e petróleo em detrimento da defesa de vida de milhares de moçambicanos induz-nos a acreditar que a primazia do Estado é defender os lucros e bem-estar para um pequeno punhado de gente já abastada", referiu a comissão, numa declaração assinada pelo seu presidente e bispo de Nacala, Alberto Vera Arejula.

Juventude alienada mais fácil de aliciar

Para a Igreja Católica moçambicana, há uma ligação lógica entre uma juventude alienada e as diferentes formas de insurgência em Cabo Delgado, incluindo a criminalidade, terrorismo, extremismo político e religioso.

"Como podem ter os jovens perspetivas, se o próprio país parece não ter rumo, um projeto comum, no qual são convidados a serem colaboradores ativos e que alimente a sua esperança?", questionou a declaração, recuperando uma indagação já levantada pela Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), em abril.

Na altura, a CEM considerou que a marginalização da juventude favorece o aliciamento pelos grupos armados que atuam em Cabo Delgado: "É fácil aliciar pessoas, cheias de vida e sonhos, mas sem perspetivas e que se sentem injustiçadas, vítimas de uma cultura de corrupção, a aderirem à proposta de uma nova ordem social imposta com a violência", afirmou o bispo de Chimoio e porta-voz da CEM, João Carlos, a 16 de abril, após uma reunião dos bispos católicos em Maputo.

Agora, a Comissão Episcopal de Justiça e Paz frisou que o Estado moçambicano não tem condições para enfrentar a guerra com as forças militares de que dispõe, alertando que "a vitória militar não seria uma resposta à complexidade da situação de Cabo Delgado".

No continente africano, prosseguiu, são poucos os casos de sucesso da via militar, com envolvimento estrangeiro, no combate ao extremismo, se não forem atacadas as dimensões social e económica por detrás da insatisfação das comunidades.