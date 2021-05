Caleb Ewan ganha ao sprint etapa 5 do Giro. Nelson Oliveira no pódio

O australiano Caleb Ewan (Lotto) venceu, ao sprint, a quinta etapa da Volta a Itália em bicicleta.

Ewan cumpriu os 177 quilómetros, entre Modena e Cattolica, em 4:0.01 horas, à frente de Giacomo Nizzolo (Assos), Elia Viviani (Cofidis) e Peter Sagan (Bora).

O português Nelson Oliveira, (Movistar) foi 19.º na etapa e sobe ao terceiro lugar da classificação geral, beneficiando da queda do norte-americano Joe Dombrowski (UAE Emirates).

Já João Almeida (Deceuninck-QuickStep) subiu cinco lugares na geral para 37.º e Rúben Guerreiro (Education First) foi 95.º, também com o mesmo tempo do vencedor, e subiu quatro lugares para 31.º.

A etapa fica marcada pela queda grave de Mikel Landa (Bahrain), a quatro quilómetros da meta, e foi retirado de helicóptero.