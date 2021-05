Festejos do Sporting. “Governo morreu no que à pandemia diz respeito”

O comentador da Renascença diz que o "Governo morreu no que à pandemia diz respeito", depois do que aconteceu, sobretudo em Lisboa, nos festejos dos sportinguistas após a conquista do campeonato.

No espaço de opinião do programa de "As Três da Manhã", Henrique Raposo considera que, "pelo menos, Eduardo Cabrita tem que finalmente sair da Administração Interna", considerando que o tempo de pandemia não permitiria aquele tipo de comportamentos.

Defende que o estádio de Alvalade devia ter sido aberto para albergar metade da lotação (20 mil pessoas).