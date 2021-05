Sp. Braga recorre de castigo que levou a interdição do estádio

O Sp. Braga contesta a interdição do estádio por dois jogos, mais multa, devido à falta de qualificações do treinador Custódio, técnico principal do clube na época passada.

“O Sp. Braga irá recorrer a todos os meios ao seu alcance para contestar esta decisão, a qual, acreditamos firmemente, irá ser revertida”, refere o clube, em comunicado.

A queixa contra os arsenalistas foi apresentada pela Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF).

“É absolutamente incompreensível que em Portugal se continue a dar voz a uma entidade que pretende, de forma corporativista e muitas vezes injusta, limitar a evolução do nosso futebol, aplicando regras altamente castradoras ao crescimento e afirmação de jovens treinadores”, escrevem os guerreiros do Minho.

O Sp. Braga questiona: “E porquê? Será para proteger a ‘velha guarda’ de treinadores nos campeonatos profissionais? Será para manter o círculo fechado e controlado por uma única entidade? Será para encher os cofres da ANTF com os créditos e cursos exigidos para atingir os níveis necessários? Haverá alguém que considere normal que um treinador de futebol habilitado para estar na Liga NOS seja obrigado a cumprir os mesmos anos que um curso de medicina com especialidade (8 anos)?”

Em causa está o incumprimento do contrato coletivo de trabalho acordado entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a ANTF, com a designação do antigo médio internacional português para o cargo de treinador da equipa principal, quando não tinha as habilitações necessárias para exercer no principal escalão.

Em março de 2020, com a saída de Rúben Amorim, Custódio sucedeu ao atual treinador do Sporting nos bracarenses, então com o segundo nível de formação, quando é obrigatório o quarto, que viria a frequentar no verão do ano passado, já depois de deixar o comando técnico dos minhotos.

No mesmo comunicado, o CD da FPF anunciou o arquivamento do processo disciplinar instaurado a Custódio e ao Sporting de Braga, no qual estavam indiciados por falsas declarações e fraude.