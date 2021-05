Paços questiona "timing" do regresso do público. "Tentativa de branquear o que se passou ontem"

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, duvida do "timing" para o anúncio do regresso do público aos estádios na última jornada do campeonato. O dirigente do atual quinto classificado da I Liga portuguesa diz que se trata de uma tentativa de branquear as celebrações do título do Sporting, com milhares de pessoas nas ruas sem distanciamento.

"Acho que é uma tentativa de branquear o que se passou ontem, que foi uma autêntica vergonha. Seria mais justo que o Sporting tivesse no estádio pessoas a assistir o jogo na proporção que fosse autorizada pelas autoridades de saúde. É tentar branquear o que se passou. Não é por acaso e não vejo esta notícia sair hoje com ingenuidade", começa por dizer à Renascença.

Apesar de não duvidar de que a medida estivesse em cima da mesa há algum tempo, a tomada de decisão foi influenciada pelos festejos da madrugada desta quarta-feira.

"Porventura estaria a ser tratado, mas a decisão é claramente influenciada pelo que se passou ontem. Há muito tempo que venho a lutar por esta medida e lamento que só surja agora por uma questão de cosmética. Mas nada que me surpreenda", atira.