Famalicão derrota Guimarães e garante permanência

O Famalicão garante a manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Vitória de Guimarães, por 2-1, no jogo de encerramento da 32.ª jornada.

Bruno Duarte (6 minutos) deu vantagem aos vimaranenses, mas Kraev (21) e Heriberto (85) garantiram o segundo triunfo consecutivo aos famalicenses, que subiram ao 10.º lugar, com 37 pontos, ficando matematicamente afastados do cenário de descida de divisão.

O Vitória de Guimarães mantém-se no sexto lugar, último de qualificação para as competições europeias, com mais dois pontos do que Santa Clara, Belenenses SAD e Moreirense.

Veja o resumo da partida.