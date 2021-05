Van Dijk falha o Europeu 2020

O defesa holandês Virgil Van Dijk anunciou, esta quarta-feira, que não vai estar presente na final final do Campeonato da Europa, este verão.

O jogador de 29 anos está lesionado desde outubro, com uma rutura de ligamentos no joelho direito e explica que o foco está em tentar recuperar para integrar a pré-época no Liverpool

"Com tudo o que se passa, a melhor decisão para o meu estado físico é não ir ao Europeu e terminar a minha recuperação nas férias. O meu foco está totalmente na pré-época com o Liverpool e esse é um objetivo realístico", disse.

O central é uma das grandes figuras da seleção holandesa e do Liverpool e mostrou-se desiludido, mas conformado com a decisão.

"Estou muito desiludido por falhar o Europeu e liderar o meu país, mas as coisas aconteceram e temos de aceitar. A decisão é a cerca, é duro, mas estou em paz com isso", atira.

A Holanda vai disputar o grupo C do Europeu, contra a Ucrânia, Áustria e Macedónia.