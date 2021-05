O Sevilha venceu o Valencia, por 1-0, em partida da jornada 36 da liga espanhola.

O único golo da partida foi apontado por Youssef En-Nesyri, aos 66 minutos.

Com este triunfo, a equipa de Lopetegui mantém o quarto lugar, com 74 pontos, a três do Atlético Madrid (menos uma partida), a dois do Barcelona e a um do Real Madrid (menos um jogo).

Na equipa do Valencia destaque para a presença de três portugueses no onze titular: Ferro, Thierry Correia e Gonçalo Guedes.