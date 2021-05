Sem espaço nos campeões mundiais, Laporte escolhe a seleção espanhola

O defesa-central Aymeric Laporte escolheu representar a seleção espanhola e deverá figurar nos convocados de Luis Enrique para o Euro 2020.

Aos 26 anos, Laporte poderá estrear-se no plano internacional. O central tem dupla-nacionalidade e raízes bascas, apesar de ter nascido em Agen, no sul de França. Laporte fez o fim da formação no Athletic Bilbau, clube com restrição a bascos, e representou o emblema até 2018, altura em que se transferiu para o Manchester City.

Esta temporada, Laporte tem estado na sombra da dupla Stones e Rúben Dias, mas é visto como peça importante para o Campeonato da Europa.

De acordo com o jornal Marca, a Federação Espanhola e o governo espanhol estão a finalizar as burocracias com a FIFA para que seja possível convocar o jogador para o Europeu.

Laporte foi convocado três vezes para a seleção principal francesa por Didier Deschamps, entre 2016 e 2020, mas nunca somou qualquer internacionalização, o que o torna elegível para a troca. O jogador fez todos os escalões de formação nas seleções francesas, mas agora optou por representar Espanha.

Luis Enrique tem agora mais uma opção para o eixo da defesa, para onde tem convocado Sergio Ramos, Eric García, Iñigo Martínez e Pau Torres. Devido à pandemia da Covid-19, os selecionadores poderão convocar até 26 jogadores, uma lista maior do que o habitual.