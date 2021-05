Pedro Emanuel deixa comando técnico do Al Ain

O Ail Ain anunciou a saída do treinador português Pedro Emanula, após o fim da temporada nos Emirados Árabes Unidos.

O clube orientado pelo português ficou no sexto lugar da classificação, com 41 pontos, a 15 do líder e campeão Al Jazira. A época ficou concluída na terça-feira, com uma vitória em casa por 1-0 contra o Hatta Club.

"Estou orgulhoso do tempo que passei neste grande clube. A minha missão no Al Ain termina oficialmente. Obrigado à direção, ao staff, aos jogadores e aos adeptos", disse o português, citado no comunicado do clube.

Pedro Emanuel, de 46 anos, chegou ao Al Ain na temporada passada, depois de passagens pelo Almería, Al Taawon, Estoril, Apollon Limassol, Arouca e Académica.