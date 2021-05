Palmeiras só sabe ganhar na Libertadores

O Palmeiras garantiu o apuramento para os oitavos de final da Taça Libertadores, depois de bater o Independiente del Valle, de Renato Paiva, por 0-1, no Equador.

Raphael Veiga, de penálti, aos 43 minutos, marcou o único golo do segundo jogo entre os dois treinadores. No primeiro, realizado no Brasil, o Palmeiras goleou, por 5-0.

É a quarta vitória do Verdão, detentor do título, em quatro jornadas da Libertadores. A equipa Paulista lidera o Grupo A, com 12 pontos. O Independiente del Valle, apesar da derrota, continua com possibilidades de qualificação.

A equipa de Renato Paiva está no segundo lugar, com os mesmos quatro pontos que o Defensa y Justicia, que joga esta noite com o Unvesitario do Peru, último classificado do grupo, ainda sem pontos.