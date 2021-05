Marco Silva quer voltar à Premier League, mas também pisca o olho à Bundesliga

O treinador português Marco Silva quer voltar à Premier League, campeonato por onde passou entre 2016 e 2020, no Hull City, Watford e Everton.

"Uma das minhas prioridades é voltar a Inglaterra porque a Premier League tem uma atmosfera única e é a liga mais competitiva da Europa. Quero estar pronto para o próximo desafio, sempre. Eu assisto a muitos jogos de muitas ligas diferentes. Acompanho a Premier League, mas não só aquela liga: temos que estar sempre prontos, eu nunca paro", diz, ao jornal "The Guardian".

O técnico de 43 anos admite, no entanto, que está a aprender alemão e pisca o olho à Bundesliga, um campeonato ao qual reconhece um grande crescimento.

"Também estou a estudar alemão porque quero estar pronto se alguns projetos vierem de outros países também. Não sei se será agora ou no futuro: a Bundesliga está a atingir um nível muito importante, está em constante crescimento", atira.

Mário Silva começou a carreira de treinador em 2011, no Estoril Praia, onde esteve três épocas, tendo sido promovido da II Liga e chegado à Liga Europa. Passou pelo Sporting e Olympiacos antes de se mudar para Inglaterra. O técnico está fora do ativo desde que foi despedido do Everton em dezembro de 2019.