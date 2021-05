Juventus ganha na partida do golo 100 de Cristiano Ronaldo

A Juventus venceu o Sassuolo, por 3-1, em partida da jornada 36 da liga italiana. Destaque para o golo 100 de Cristiano Ronaldo pela Vecchia Signora.

Em menos de três épocas completas (131 jogos), o avançado português chega ao golo 100 (e 19 assistências) em Itália. Juntam-se ainda, na carreira, os 5 pelo Sporting, os 118 pelo Manchester United, os 450 pelo Real Madrid e os 103 pela Seleção AA.

Os outros tentos da equipa de Turim desta quarta-feira foram apontados por Rabiot e Dybala (que também chegou ao golo 100 esta quarta-feira). Já pelo Sassuolo ainda descontou Raspadori.

Apesar do triunfo, a Juve mantém-se no quinto lugar da Série A, com 72 pontos, a um ponto do Nápoles, que goleou a Udinese.

Já a Roma, ainda de Paulo Fonseca, perdeu diante do novo campeão, Inter, por 2-1.

Por sua vez, o Milan goleou o Torino por 7-0 e mantém o terceiro lugar, com 75 pontos, os mesmos que a Atalanta.