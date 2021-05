Gonçalo Ramos "não treme em frente à baliza" e mostra que "tem competência para jogar"

"Essa gestão foi feita pelo Jorge Jesus, não vou tecer grandes comentários porque eles é que trabalham o plantel. Mas ele tem mostrado que tem condições para jogar e competência, mas não está sozinho no plantel. Tem de se bater com os outros. Quando tem os minutos tem provado que é capaz, mas tem concorrência que é forte e são mais experientes. Há que respeitar, mas a médio prazo terá mais oportunidade", atira.

Luís Tralhão acredita que Gonçalo Ramos terá mais oportunidades na equipa principal, porque tem provado que é capaz. O antigo responsável técnico pelos sub-23 do Benfica assinala que o plantel encarnado é forte e entende a gestão do treinador.

Gonçalo Ramos soma um total de 15 golos esta temporada. Apontou 11 em 11 jogos pela equipa B, na II Liga, dois na Taça de Portugal e mais dois no campeonato, ambos na última jornada contra o Nacional. No total, tem quatro golos na equipa principal em apenas 383 minutos em campo.

"O Gonçalo é um jogador que tem como uma das principais características o faro para o golo e uma frieza em frente à baliza que é difícil de ver em muitos jovens. Já era notória há muitos anos e no escalão sénior continua a dar cartas. No ano passado já tinha feito dois golos ao Aves, quando tem oportunidade é capaz, ele sabe disso, tem muita confiança nele próprio", atira, em entrevista a Bola Branca .

Com dois golos em 5 minutos, o avançado de 19 anos foi decisivo para a cambalhota no marcador que permitiu ao Benfica ganhar por 3-1 e manter-se matematicamente na luta pelo segundo lugar.

Luís Tralhão, antigo treinador da formação do Benfica, acredita que Gonçalo Ramos mostra capacidade para jogar na equipa principal das águias, depois de ter marcado dois golos em 16 minutos contra o Nacional, na terça-feira.

Minutos importantes na B

Gonçalo Ramos está em crescimento e, na opinião de Luís Tralhão, a assiduidade na equipa B tem sido importante e é bem possível que a presença em jogos pela equipa principal adquira maior expressão na próxima época.



"O Gonçalo está a fazer o trajeto dele. Compreendo que adeptos queriam que jovens jogassem muito mais tempo, mas está a fazer o trajeto dele. Compreendo perfeitamente a gestão dele, que foi jogar muito na B e sempre que houver oportunidade jogar na A. Faz parte do projeto dele como jogador e de um clube da dimensão do Benfica, com outros jogadores na posição.