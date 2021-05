Sporting decora autocarro a rigor para festejar o título

O Sporting já tem autocarro vestido a rigor para festejar a conquista do campeonato, que pode acontecer esta terça-feira, frente ao Boavista.

Caso derrotem o Boavista, em Alvalade, os leões serão campeões nacionais pela 19.ª vez na sua história, segundo os números oficiais. No entanto, a direção de Frederico Varandas faz as mesmas contas que a de Bruno de Carvalho, que reclamava quatro campeonatos.

Em causa está o Campeonato de Portugal (CP), prova que se disputou, a eliminatórias, entre 1921 e 1938. O Sporting conquistou quatro (1992/23, 1924/25, 1931/32 e 1936/37), que ainda não foram homologados e reconhecidos pela Federação Portuguesa de Futebol.

Ainda assim, o Sporting insiste que tem 22 campeonatos conquistados, pelo que o autocarro exibe o número 23 em vez do 19, versão oficial.

Com cinco pontos de vantagem com o FC Porto e menos um jogo, o Sporting será matematicamente campeão se derrotar o Boavista, esta terça-feira, em Alvalade, a partir das 20h30. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.