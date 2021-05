Sporting campeão. "Só podia acabar assim, com sofrimento", diz Rúben Amorim

"Só podia acabar assim, com sofrimento, um golo do Paulinho e uma vitória em casa", declarou o treinador do Sporting, Rúben Amorim, após a conquista do título ao fim de 19 anos.

Amorim elogiou, em declarações SportTV, os "jogadores fantásticos" e a estrutura que ajudou a equipa ao longo de uma temporada histórica para os leões.

"O mérito todo é dos jogadores que acreditaram, que cresceram muito, que são muito humildes. Hoje foram mais duas horas de sofrimento. Fomos melhores, mas não conseguimos marcar um segundo golo e sofremos até ao fim", disse o técnico do Sporting.

"É um peso que realmente me tiram de cima. Queria muito ganhar este campeonato pelos jogadores, pelo clube e por razões que não são muito saudáveis. Já passou, este título tirou-me um peso de cima", frisou Rúben Amorim.

O técnico diz que sente "o clube de forma especial".

"Não vou a lado nenhum a não ser que paguem tudo. Isto tira-me um peso de cima e ainda vou trabalhar com mais prazer. Se a bola entra ou não, se somos campeões, é sorte e eu tenho muita sorte. Na próxima época começa tudo de novo e por isso é que o futebol é tão bonito. Isto pode virar outra vez. Para o ano se a bola não entrar já podemos ver lenços brancos para o treinador, frisou.

