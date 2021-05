Claques do Sporting apelam ao cumprimento das regras e preparam surpresas para a festa do título

Daniel Samico, da Juve Leo, fala de "um dia que pode ser memorável", mas consciente dos tempos que vivemos, ainda numa crise pandémica, apela à consciência de todos os adeptos e simpatizantes para que mantenham a distância e usem máscara. A concentração será "junto da casinha [em Alvalade], com ecrã gigante" para assistir ao jogo, que esperam "seja o do título".

Poucos metros à frente estará o Directivo Ultras XXI, que, pela voz de Paulinha, anuncia a vontade de se concretizar "um dia de festa, com muitas surpresas" e também "com ecrã gigante". O plano passa por encurtar, da maneira possível, a distância para a equipa que dentro do estádio tentará ajudar com triunfo sobre o Boavista.