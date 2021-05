​Obviamente candidato

Foram longos meses de esquivas de Rúben Amorim sempre que os jornalistas lhe perguntavam se o seu Sporting era candidato a campeão. O técnico leonino nunca se deixou seduzir pelas boas perspetivas que se iam abrindo à sua equipa, à medida a que as jornadas iam decorrendo com os leões sempre somarem pontos.



E, naturalmente, o treinador dos leões nunca desejou perder de vista aquela ideia pública e publicada antes do começo do campeonato, segundo a qual ao Sporting caberia somente a escassa percentagem de 4%, segundo as casas de apostas, que atribuíam a Benfica e Porto a grande fatia desse bolo, do qual também o Braga não haveria de partilhar.

Ontem, finalmente, Rúben Amorim não conseguiu fugir à evidência.