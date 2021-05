Diocese de Vila Real prepara-se para retomar festas das comunhões e crismas

Face à evolução favorável da crise pandémica, o bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, emitiu uma nova nota com indicações para a realização das celebrações religiosas.

“A situação pandémica no país tem dado sinais consistentes de alguma melhoria, favorecida pela evolução do processo de vacinação. Este quadro permite a realização de algumas celebrações e de outras atividades eclesiais desde que sejam respeitadas as regras em vigor”, indica o prelado.

Neste contexto, D. António Augusto faz saber que já é possível realizar as festas das comunhões, desde que realizadas em “pequenos grupos e as crianças estejam devidamente preparadas”.

“Estas celebrações devem ser bem organizadas, garantindo o uso de máscara, o distanciamento social e que não seja ultrapassada a lotação (reduzida) de cada espaço de culto”, alerta.

Em relação às celebrações do sacramento da Confirmação (Crisma) serão retomadas a partir do verão, para os jovens e adultos já preparados. Também estas, deverão ser feitas, cumprindo todas as regras sanitárias, com “grupos reduzidos”, podendo ser restringidas a “crismandos, padrinhos e pais”.

Já para a realização dos casamentos, o responsável da Diocese de Vila Real começa por recomendar “um maior cuidado na sua preparação, no espírito da Exortação do Papa Francisco Amoris Laetitia”, pedindo que nas celebrações sejam respeitadas todas as normas sanitárias, sendo “conveniente estabelecer previamente quantas pessoas poderão estar presentes na igreja”.

D. António Augusto apela ainda a que nos funerais e outras celebrações religiosas se reforce “um maior respeito pelas regras, em especial a do distanciamento, de forma a não exceder o número de lugares disponíveis nas igrejas”.

“Esta fase menos grave da pandemia não dispensa, antes aconselha, um renovado compromisso por parte de todos, a começar pelos cristãos, em respeitar as regras sanitárias”, afirma o bispo de Vila Real, que ao escrever em plena Semana da Vida, recorda que “será uma forma de cuidar e valorizar a vida, a de cada um e a dos outros”.

O prelado faz ainda saber que as novas orientações poderão ser “revistas em algum concelho ou freguesia em que a situação se volte a agravar”.