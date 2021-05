D. António Moiteiro: “Os catequistas são centrais na transmissão da fé”

“Os vários pontífices tem deixado claro o papel central dos catequistas no processo de evangelização da Igreja. Este ministério de catequista lança as suas raízes na teologia e na eclesiologia do Concílio Vaticano II e alarga o ministério aos leigos. Já não temos a sua raiz apenas no sacramento da ordem, mas radica o batismo e na confirmação”, considera o prelado.

À espera “das normas que por certo a Conferência Episcopal Portuguesa há de emanar”, o presidente da CEECDF defende “critérios formativos para o acesso ao ministério” e um “caracter estável para que ele seja instituído”, admitindo que “nem todos os agentes de catequese estarão em condições de assumir o ministério de catequista”.

“O Itinerário formativo que iniciámos recentemente, o ‘Ser Catequista’ pode ser ajuda e suporte para ajudar a clarificar quais os critérios para o exercício do ministério de catequista”, aponta.

A concluir, o presidente da CEECDF alegra-se por a Igreja em Portugal ter tido intuições de mudança que vão sendo confirmadas pela Igreja universal.

“Em boa hora iniciámos este processo de formação de catequistas e de alteração no modo de transmitir a fé. Esta metodologia querigmática vai sendo confirmado com as orientações da Igreja, com o pensamento do Papa e com as necessidades reais da catequese, hoje”, finaliza D. António Moiteiro.