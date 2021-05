Braga. “Noite Up's" realiza-se na Basílica dos Congregados

“Abre o teu coração!” É o tema da próxima edição da “Noite Up's”, marcada para o dia 28 de maio, tendo por palco a basílica dos Congregados, em Braga.

Devido à pandemia, a iniciativa, promovida pelo ‘Grupo Peregrinos’ da Arquidiocese de Braga, vai ser “simbólica” e realiza-se “sem caminhada/peregrinação”.

Em comunicado, os organizadores explicam que pretendem “sensibilizar os participantes a serem capazes de abrir o coração e alargando horizontes para ouvirem o ‘outro’, agindo com o seu dom, a sua arte, para uma nova forma de evangelização”.

O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, vai presidir à eucaristia, pelas 21h15, que marca o arranque da iniciativa que vai contar com a participação de fiéis.

Depois, seguem-se três conversas temáticas. O professor de EMRC, Fernando Batista analisa o tema “Rir com Deus”, o padre Guilherme Peixoto, da arquidiocese de Braga, vai falar sobre “a música na evangelização”, a partir da experiência do “Ar de Rock”, em Laúndos, e Daniela Calças vai analisar o tema “arte na evangelização”, a propósito da próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa em 2023.

A noite termina com um concerto oração da Banda Missio, com início marcado para as 23h30.

As inscrições para a "Noite Up´s" 2021 são gratuitas e têm início a 15 de maio.

O evento vai contar com transmissão em direto nas suas redes sociais e também nas páginas da basílica dos Congregados e da Arquidiocese de Braga.

A anteceder a “Noite Up's”, o “Grupo Peregrinos” promete vários diretos nas redes sociais, com a participação dos intervenientes na iniciativa marcada para a basílica dos Congregados.

“Vamos poder conhecê-los um pouco melhor e saberemos o que pode acontecer na Noite UP'S. O nosso primeiro convidado será o nosso querido arcebispo D. Jorge Ortiga, sim, num live no Instagram!”, informa o grupo.