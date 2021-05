Sporting: Epidemiologista pede "bom senso" aos adeptos nos festejos

Veja também:

Com milhares de adeptos nas ruas de Lisboa e junto ao Estádio de Alvalade para aquele que pode ser o jogo do título, sem cumprirem as medidas de distanciamento físico e uso de máscara, o epidemiologista Ricardo Mexia pediu esta terça-feira que as pessoas mantivessem o "bom senso" e evitassem relaxamentos que propaguem a Covid-19.

Em entrevista à Renascença, o médico de saúde pública admite que "é entendível que as pessoas queiram comemorar e obviamente que isso é um direito que lhes assiste, mas devem fazê-lo no contexto dessa comemoração e tentar acautelar algumas medidas de forma a que se protejam a si próprias e as que as rodeiam."

Numa altura em que o Sporting se prepara para festejar o seu primeiro título em 19 anos, muitos sportinguistas estão a desrespeitar as medidas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Em Alvalade, as autoridades não conseguiram dispersar os milhares de adeptos que celebraram a chegada do autocarro da equipa ao estádio.

Para Ricardo Mexia, as medidas anunciadas pela PSP, nomeadamente o fecho do metro em Lisboa a partir das 22h30 e o corte de algumas ruas no centro da cidade, são "medidas colaterais" que "podem levar a que haja menos gente na rua mas, na prática, isto é uma questão de comportamento individual."

"Isto é verdade no contexto de Lisboa mas também noutros contextos. Infelizmente, a pandemia ainda não está resolvida e devemos ter cautelas nessa matéria", vincou o epidemiologista.