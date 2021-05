Parque do Douro Internacional. Após 23 anos de queixas, agricultores renovam esperança com modelo de cogestão

Fazer as pazes com as populações

O Parque Natural do Douro Internacional (PNDI) abrange quatro concelhos fronteiriços: Miranda do Douro, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta, do distrito de Bragança, e Figueira de Castelo Rodrigo do distrito da Guarda. Integrado na Rede Nacional de Áreas Protegidas, estende-se ao longo de 122 quilómetros pelos vales do rio Douro e do seu afluente Águeda.

Com a entrada em vigor do protocolo de cogestão, os quatro municípios que integram a área protegida do Douro Internacional passam a ter uma voz mais ativa no modelo de gestão das áreas protegidas.

A comissão de cogestão será presidida por Mogadouro, uma vez que se trata do concelho com maior área protegida dentro do PNDI e do local onde está localizada a sua sede.

O presidente da autarquia, Francisco Guimarães, antecipa que “não vai ser fácil”, exemplificando a realidade atual com que diariamente se debatem, “os diversos problemas, problemas também das próprias populações que a toda a hora nos vão chateando”.

Mas, no entender de Francisco Guimarães, é preciso “ter a noção que os parques naturais, se existem, devem-se efetivamente às populações que, ao longo de décadas, assim os têm mantido e, por isso, não temos também que estar aqui a provocar um mal-estar entre a população, os habitantes dos parques e aquilo que é a gestão”.

“Certamente conseguiremos alterar algumas das menos boas situações que o próprio Parque Natural do Douro Internacional traz para a nossa região”, conclui o autarca.

Durante os três anos de vigência do protocolo, serão disponibilizados cerca de 100 mil euros, provenientes do Fundo Ambiental, para a AMDS fazer face aos encargos e orientações com a cogestão da área protegida.

Em síntese, o novo modelo pretende instituir uma dinâmica de gestão de proximidade, em que diferentes entidades colocam ao serviço da área protegida o que melhor têm para oferecer, visando a sua valorização e a promoção do seu desenvolvimento sustentável.