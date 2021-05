​Odivelas vai ter um novo parque junto ao Mosteiro

O novo Parque da Cidade, em Odivelas, apresentado esta terça-feira, está inserido no projeto de revitalização do centro histórico junto ao Mosteiro de Odivelas. Com oito hectares este novo parque vai ter zonas de lazer e restauração, piscinas, um placo para eventos, um lago, pontes suspensas, cascatas e 435 lugares de estacionamento.



O presidente da câmara de Odivelas, Hugo Martins, entrevistado pela Renascença, lembra que os terrenos onde vai ser construído o parque “têm ainda elementos que remontam ao século 13 quando foi construído o Mosteiro da ordem de Cister” e, por isso, o que a câmara quer fazer é “reconciliar e preservar o património histórico com um espaço naturalizado que permite o lazer e a realização de espaços musicais”.

O Município de Odivelas estima um investimento aproximado de 11 milhões de euros, com apoio de candidaturas a fundos nacionais e comunitários, e aponta a conclusão das obras para o final de 2023.

Para além do novo Parque da Cidade, a Câmara de Odivelas tem em curso um projeto de revitalização do centro histórico em torno do Mosteiro, que vai contar com “um núcleo de musealização no interior do mosteiro, com a instalação de residências universitárias por parte do ISCTE, de uma instituição de ensino politécnico do nosso concelho e ainda a instalação do conservatório de música D. Dinis que tem mais de 600 alunos” revela o autarca á Renascença.

O Novo Parque que foi projetado pelo Gabinete de Arquitetura Paisagista de Caldeira Cabral e Elsa Severino tem como principal objetivo a conservação da identidade e do património histórico daquele espaço, que remonta ao século XIII. Daí o cuidado em preservar os elementos já existentes como a grande pérgula que atravessa todo o parque e potenciando a presença da água com benefícios ambientais e estéticos.

O Novo Parque da Cidade irá contar por exemplo com o Claustro das Artes, uma praça central que vai contar com um edifício que vai ser o local de encontro com as artes e os artistas, de forma a reforçar a ligação histórica e artística ao Mosteiro de Odivelas.

Um dos locais mais emblemáticos do Mosteiro é o Jardim da Princesa. A requalificação vai valorizar o pequeno templo e o tanque de rega com os seus ornamentos do século 18. Segundo o projeto, este jardim terá um carater mais intimista e romântico e contará com uma entrada pedonal que permitirá um rápido acesso à Praça da Comida.

Na zona norte do relvado vai ser construído um grande palco de 400 m2 com bancadas que pode receber grandes eventos para milhares de pessoas.