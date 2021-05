Obras de arte. Detidas quatro pessoas e apreendidos 150 mil euros em peças em Portugal

A Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo deteve, em 2020, quatro pessoas no âmbito da operação “Pandora V”, cujas ações levaram também à apreensão de cerca de 150.000 euros em obras de arte.

As ações policiais foram conjugadas com a Europol, que coordena a operação desenvolvida em 31 países europeus e que visa o combate à atividade criminosa de furto, tráfico e viciação de obras de arte e bens culturais.

Foram feitas significativas apreensões em vários países, indica a PJ em comunicado enviado nesta terça-feira.

“A Polícia Judiciária irá prosseguir as investigações necessárias nos diversos inquéritos criados, com vista ao esclarecimento da mencionada atividade delituosa no nosso país”, conclui a nota enviada às redações.