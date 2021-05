Mais um morto e 268 infetados com Covid-19. Casos ativos abaixo do 22 mil

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais um morto e 268 infetados com Covid-19. Segundo os dados do boletim diário da Direção-Geral da Saúde, o número de casos ativos está agora abaixo dos 22 mil casos ativos (21.708, menos 394).

A única vítima mortal registou-se na região Norte e tinha mais de 80 anos.

O número de internados também recuou. Há, agora, 257 pessoas internadas nos hospitais com Covid-19, menos 20 do que ontem, das quais 71 em cuidados intensivos (menos dois do que ontem).

Ainda segundo informação da Direção-Geral da Saúde, até ao momento foram administradas 3.962.598 vacinas, das quais 1.088.954 pessoas já têm duas doses e 2.873.644 pessoas têm uma dose.

