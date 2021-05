Emília ameaça fechar a loja e não é por causa da pandemia

Em Santa Marinha, no concelho de Seia, há uma retrosaria centenária que ameaça fechar portas, se “o Estado obrigar a mexer no computador”. Emília tem 72 anos e ainda hoje mantém viva a herança deixada pela avó de quem herdou também o nome.

A loja centenária conserva memórias do antigamente, que Emília insiste em manter. Mas ameaça: se a obrigarem a mexer no computador, fecha a porta.

“Se calhar para o fim do ano vou fechar. O Estado está a exigir-me máquinas, tipo computador, e eu já não tenho idade para isso. Se mantiverem as faturas em papel, continuo, senão até ao final do ano arrumo. E perguntam-me depois onde vão comprar as coisas. Têm de se desenrascar”, diz.

“Tenho 250 euros de reforma e isto também é uma ajuda para mim”, adianta.