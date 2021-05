Desacatos em Alvalade podem impedir autocarro para festejos

O comissário da PSP Artur Serafim afirmou esta terça-feira que o plano de circulação do autocarro com os futebolistas, caso os "leões" se sagrem campeões nacionais vai ser repensado na sequência dos desacatos que se verificam em Alvalade.

Artur Serafim, que falava aos jornalistas nas proximidades do estádio José Alvalade, salientou não ter conhecimento de feridos graves.

"Até ao momento há vários feridos a registar de adeptos que se encontravam aqui em ambiente de festa e que foram atingidos por garrafas e algumas pedras que foram arremessadas por alguns adeptos que se encontravam na parte superior. Até ao momento não temos conhecimento que haja feridos graves.

Fruto desta situação, Artur Serafim deixa em aberto a possibilidade de o autocarro com os jogadores do Sporting não sair para os eventuais festejos.

"Vamos analisar o plano que temos estudado para o acompanhamento do autocarro. Neste momento está em estudo a essa hipótese [do autocarro com os jogadores não chegar a sair]. Não posso responder de forma efetiva a essa pergunta. Vamos analisar o procedimento que vamos ter a seguir", concluiu.