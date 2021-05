Covid-19. Portugal próximo dos quatro milhões de vacinas administradas

Veja também:

Portugal já administrou mais de três milhões e 884 mil vacinas contra a Covid-19. O balanço é feito pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com os dados recolhidos até dia 9 de maio (último domingo), mais de dois milhões e 800 mil pessoas já receberam a primeira dose e quase um milhão e 70 mil tem a vacinação completa, com as duas doses.

Desde domingo que as pessoas com mais de 60 anos e sem doenças associadas podem agendar a toma da vacina contra a Covid-19.

Até aí, o agendamento estava disponível apenas para pessoas com 65 ou mais anos.

A mudança da faixa etária estava prevista apenas para o final da próxima semana, mas acabou por ficar disponível no domingo.