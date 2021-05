Confrontos entre adeptos e polícia estragam festa antecipada em Alvalade

Dezenas de adeptos envolveram-se em confrontos com a PSP esta noite junto ao Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Os confrontos tiveram início entre os próprios adeptos, numa situação pouco clara, no início do intervalo do encontro entre o Sporting e o Boavista. Milhares de pessoas concentraram-se junto ao Estádio para poder festejar uma eventual vitória do Sporting que daria o título aos leões.

O Sporting vencia por 1-0 na altura em que começaram os confrontos.

A polícia demorou pouco tempo a intervir para tentar dispersar os adeptos em confronto, mas dezenas de sportinguistas juntaram-se para enfrentar os agentes, arremessando pedras, garrafas, caixotes do lixo e tochas.

Há relatos não confirmados de tiros e de feridos e milhares de adeptos abandonaram mesmo o local por causa da violência.