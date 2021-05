Portugal e Espanha anunciam candidatura conjunta para o Europeu 2028 de andebol

A Federação Portuguesa de Andebol e a Federação Espanhola anunciaram a candidatura conjunta para receber o Campeonato da Europa de 2028.

"Estamos a licitar com uma filosofia clara: ‘We play under One Anthem’ (Jogamos sob o mesmo hino) porque somos todos nós. Nós somos Portugal. Nós somos Espanha. Somos os países em desenvolvimento em direção à elite… e somos a elite ao mesmo tempo. Nós somos a Europa", pode ler-se no comunicado da federação.



O Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, salientou que “a entrega da candidatura para a realização do Europeu 2028 à Federação Europeia de Andebol (EHF), termina um processo de grande cooperação entre Portugal e Espanha. É essa união que queremos promover com a realização do Europeu de Andebol".

"Juntos somos mais fortes e esta candidatura pretende mostrar a toda a Europa do Andebol que os dois países, para além de amigos e vizinhos, têm todas as condições para a realização do Europeu 2028. Será uma oportunidade única para ver as melhores seleções europeias e um dos momentos mais esperados por todos os atletas, agentes e adeptos da modalidade. Espero que possamos obter a confiança dos nossos amigos do andebol, no próximo Congresso da EHF, para que preparemos com todo o entusiasmo e empenho a maior festa do Andebol europeu", disse.

O calendário concebido para o evento, entre 13 e 30 de janeiro, terá uma semana de competição na Ronda Preliminar em Lisboa (dois grupos), Madrid, Málaga, Valência e Ourense. Posteriormente, Madrid e Lisboa ficarão responsáveis pela ronda principal, deixando o fim-de-semana final, exclusivamente, para a capital de Espanha.