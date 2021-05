Giro retira "amarelo" a João Almeida

A organização da Volta a Itália retirou o cartão amarelo com que tinha advertido João Almeida, no final da 3.ª etapa, na segunda-feira. O ciclista português da Deceuninck-QuickStep foi penalizado por atirar lixo para estrada, fora da zona permitida, mas foi confundido, de acordo com o site "spaziociclismo", com o seu companheiro de equipa Fausto Masnada.

"Retiraram-me a penalização", confirmou João Almeida, em declarações à RAI.

O ciclista português tinha sido multado em 500 francos suíços, cerca de 455 euros, ao câmbio do dia, e perdido 25 pontos no "ranking" da UCI (União Ciclista Internacional). Almeida ficaria ainda em risco de ser penalizado com um minuto, caso cometesse uma segunda infração.

Quarto classificado do Giro em 2020, João Almeida está parte para a 4.ª etapa, esta terça-feira, na 4.ª posição, a 20 segundos do líder, o italiano Filippo Ganna, da INEOS-Grenadiers.