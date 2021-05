“Temos sinais de recuperação” da economia

A comentadora d’As Três da Manhã considera que a retoma do turismo, com a “via verde” com o Reino Unido “pode ser uma mais-valia”, ainda que se tenha de ter cuidado com a variante indiana, que está a expandir-se na Grã-Bretanha.

“O turismo vale 14% no nosso PIB e tem uma série de atividades que podem garantir que tenhamos um final de ano muito diferente do que era esperado”, destaca.

Graça Franco diz ainda que talvez a Groundforce consiga reequilibrar-se e “vencer uma batalha muito grande”.

A especialista em assuntos económicos recorda ainda que os vários índices de confiança recuperaram.