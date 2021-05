Vitória do Benfica é resultado que "mente"

Manuel Machado saiu do jogo com o Benfica com a sensação de que o resultado não corresponde àquilo que as duas equipas fizeram em campo. O Nacional perdeu (1-3), depois de estar a vencer por 1-0, mas justificou outro desfecho, argumenta o treinador.

"O resultado mente por aquilo que foi a prestação de uma e outra equipa. O Benfica, além dos três momentos do golo, não teve outra situação. Do nosso lado, o guarda-redes do Benfica tirou algumas bolas de golo", diz Manuel Machado, à SportTV.

O técnico do Nacional acrescenta que a diferença esteve na eficácia, decorrente da qualidade dos executantes.

"O erro foi não termos ampliado a vantagem na bola do Éber Bessa [oportunidade na primeira parte], não teve competência e a ponta de felicidade para finalizar uma jogada que daria outro conforto à equipa (...) Não conseguimos ampliar e quando isso acontece, com um adversário desta dimensão, com jogadores no banco de grande dimensão, fica difícil de resistir", observa.