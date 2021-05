Jesualdo dá parabéns ao Sporting e promete “pele em campo” para manter Boavista na primeira

Jesualdo Ferreira deu os parabéns ao Sporting, esta terça-feira, depois de o clube se ter sagrado campeão ao fim de 19 anos de espera.

O treinador do Boavista, que perdeu por 1-0 em Alvalade, disse que o título era merecido.

“Parabéns ao Sporting, aos adeptos, staff, equipa técnica e jogadores. Foram merecidamente campeões.”

O treinador reconheceu, em declarações à SportTV, que “hoje o jogo teve uma tónica de tudo à espera que o Sporting marcasse para ser campeão. Fizemos o que podíamos, acho que fizemos bem. A seguir ao golo do Sporting podíamos ter empatado, mas o resultado é justo”, diz o treinador, sublinhando que “não viemos para assistir aos festejos, viemos para discutir o resultado.”

Jesualdo Ferreira lamentou ainda a ausência de adeptos nas bancadas. “Imagino o que seria com público, é o que lamento mais.”

Quanto ao Boavista, o treinador prometeu que ele e os jogadores tudo farão para garantir a manutenção. “Já dei os parabéns ao Sporting e da nossa parte temos dois jogos para chegar onde queremos. Temos todas as condições para o fazer. Temos, sobretudo, que não desperdiçar as oportunidades. Temos dois jogos para deixar a pele em campo”.

Por fim, o veterano treinador mostrou-se confiante num futuro risonho para Ruben Amorim.

“O Ruben é uma personalidade inteligente. Na altura em que foi para o Sporting foi capaz de puxar a sorte muitas vezes para o seu lado com um discurso fácil, aglutinador. Criou um modelo para os jogadores que tem, foi um casamento perfeito, o Sporting ganha com todo o mérito. A partir de agora vai ser mais difícil para ele, mas tem tudo para ser um grande treinador no futuro”, concluiu.