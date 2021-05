Bino incomodado com notícias da contratação de Pepa pelo V. Guimarães

Bino Maçães classifica as notícias da contratação de Pepa, pelo Vitória de Guimarães, com a época em andamento, como "desagradáveis".

O treinador considera que "as coisas deviam ser diferentes", mas lamenta: "é o futebol que temos". "São dois treinadores no ativo e acho desagradáveis essas notícias", observa.

Bino deixou a equipa B do Vitória para assumir a equipa principal, após a saída de João Henriques, e esclarece o acordo que fez com o presidente do clube, Miguel Pinto Lisboa.

"Eu tinha conmtrato com o Vitória de um ano e meio, mas quando assumi a equipa A deixei de ter um ano de contrato e fiquei com este período até ao final da época, para que não houvesse dúvidas de que alcançado os objetivos propostos, pudesse ter aqui uma continuidade, ou não", revela Bino, em conferência de imprensa.

O treinador acrescenta, por isso, que está "dependente daquilo que vai acontecer até ao final da época". Bino sentiu necessidade de prestar este esclarecimento, porque, sublinha, não está preso a ninguém, apenas ao que acertou com a direção.

O Vitória está no 6.º lugar da I Liga, com 42 pontos. Tem dois de vantagem sobre o Moreirense, 7.º classificado, com mais um jogo, e a oito do Paços de Ferreira, que ocupa a 5.ª posição e também tem mais um jogo realizado.

A equipa defronta o Famalicão, esta quarta-feira, no D. Afonso Henriques. O jogo é às 20h15.