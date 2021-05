Sky diz que Dragão recebe final da Liga dos Campeões

O Estádio do Dragão vai receber a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea, avançou esta terça-feira a Sky Sports italiana.

O anúncio será feito nas próximas horas pela UEFA, adianta o canal desportivo. A final da Liga dos Campeões está marcada para o próximo dia 29 de maio.

A partida estava marcada para Istambul, na Turquia, mas o aperto de medidas contra a Covid-19 no país terá levado a UEFA a mudar o palco.

Wembley era primeira opção, mas a falta de acordo entre as partes terá levado a UEFA a optar pelo Estádio do Dragão.



No fim de semana, o jornal "New York Times" tinha avançado que o recinto do FC Porto estava na lista para acolher a final da "Champions".

A organização da final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão também compensa o facto de o recinto ter perdido a Supertaça Europeia de 2020 para Istambul, devido à pandemia do novo coronavírus.