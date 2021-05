Ronaldo em dúvida para o jogo com o Sassuolo

Andrea Pirlo ainda não tem a certeza se poderá contar com Cristiano Ronaldo para o jogo com o Sassuolo, esta quarta-feira. É uma partida decisiva na luta por uma posição de acesso à Liga dos Campeões e o treinador espera "contar com todos".

"Ainda não falei com ele [Ronaldo]. Fez muitos jogos e marcou muitos golos. Veremos como está no treino. É um jogo importante e espero ter todos à disposição", disse o treinador, em conferência de imprensa.

A Juventus está no 5.º lugar da Serie A, com 69 pontos. Está a um ponto do 4.º lugar, o último de acesso à Champions, ocupado pelo Nápoles, e a três pontos de Atalanta e Milan, segundo e terceiro classificados, respetivamente, quando faltam três jornadas para o final do campeonato.

Pirlo encara esta realidade "sem medo". "Penso apenas no bem da Juve, que é mais importante do que qualquer treinador ou jogador".

O Sassuolo, equipa que ocupa o 8.º lugar, recebe a Juventus, em jogo a contar para a jornada 36, esta quarta-feira, às 19h45. Ronaldo é o melhor marcador da Serie A, com 27 golos. Tem seis de vantagem sobre Muriel e Vlahovic.