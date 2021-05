Manchester City: Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo campeões "no sofá"

O Manchester City sagrou-se esta terça-feira campeão de Inglaterra, aproveitando o desaire do Manchester United na receção ao Leicester (1-2), na 36.ª ronda.

Os "citizens" dos portugueses Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo garantem o sétimo título de campeão inglês de futebol, e terceiro em quatro anos.

Com três jogos por disputar, a formação que no sábado tinha perdido em casa com o Chelsea (1-2), soma 80 pontos, contra 70 do rival da cidade, segundo classificado.

No 'ranking' da Premier League, o Manchester City igualou o Aston Villa no quinto lugar, com sete títulos (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19 e 2020/21), apenas atrás de United (20), Liverpool (19), Arsenal (13) e Everton (9).