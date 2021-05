Lautaro Martínez continuará no Inter, com ou sem Conte

Lautaro Martínez assegura que vai continuar no Inter de Milão, independentemente da continuidade do treinador Antonio Conte. Em entrevista à "Libero", o avançado antecipa renovação para breve, pelos campeões de Itália.

"Não sei se este é o momento certo, mas estamos a trabalhar com a direção. O meu empresário está a negociar com os dirigentes e vamos chegar a um acordo, estou tranquilo. Estou muito feliz por estar aqui. Espero que o Conte continue, porque neste dois anos demos grandes passos em frente. Gosto muito dele, mas se sair, eu sou jogador do Inter e continuarei no Inter", diz o jogador.

Lautaro Martínez cumpre a terceira temporada no clube e tem contrato até 2023 com os italianos. O internacional argentino, de 23 anos, tem 18 golos, em 45 jogos esta época.