Andrés Iniesta vai jogar, pelo menos, mais duas épocas, até 2023. O médio espanhol acertou a renovação pelo Vissel Kobe, no dia em que completa 37 anos.

Iniesta vai jogar até aos 39 anos no clube japonês, que representa desde 2018.

Depois de ter vencido tudo o que havia para ganhar pelo Barcelona, Iniesta transferiu-se para o Japão e cumpre já a quarta época no Vissel Kobe. Depois de ter sofrido lesão grave no final de 2020, o jogador regressou à competição no início de maio e já foi utilizado em três jogos.