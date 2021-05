Colónia contrata treinador ao Paderborn

Steffen Baumgart vai treinar o Colónia na próxima temporada. O clube anunciou a contratação do técnico alemão, de 49 anos, até 2023. Baumgart assinou sem saber se vai trabalhar na primeira ou na segunda liga alemã.

O Colónia, orientado Friedhelm Funkel, contratado há quatro jornadas, está no penúltimo lugar da Bundesliga, com 29 pontos. A duas jornadas do fim da época, o clube está dois pontos atrás de Arminia Bielefeld, Werder Bremen e Hertha.

Baumgart está no Paderborn desde 2016/17 e foi responsável pela subida do clube, da III Liga até à Bundesliga. Na época passada, no entanto, não evitou a despromoção. O clubes está no 8.º lugar da segunda liga.